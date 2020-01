Un po’ come il CES è la fiera di tecnologia più grande e importante del mondo, alla stessa maniera lo è il NAMM per il mondo odierno della musica. Si tratta di una expo musicale che si tiene annualmente a Gennaio in California, ad Anaheim. Ogni anno al questa conferenza vengono presentati quanti più strumenti e dispositivi elettronici e non, collegati al mondo della musica possibili.

Cosa ha presentato Moog al NAMM e come funziona

Il NAMM 2020 si è appena concluso, durando dal 16 al 19 Gennaio. All’interno della fiera, aziende musicali importanti come Yamaha, Moog, Roland, Shure e altre presentano ogni anno i propri prodotti. Mentre al CES 2020 Roland ha dato il meglio di sé con il Facet Grand Piano, aggiungendo alla collezione Cyber un altro oggetto futuristico innovativo, La Moog, azienda importante di tastiere synth, ha portato Subsequent 25 al NAMM appena conclusosi. Si tratta di una tastiera in grado di fornire bassi ancora più potenti rispetto al precedente Sub Phatty. È uno strumento più piccolo e compatto, pertanto più semplice da portare e utilizzare durante le performance musicali on stage, ma anche in studio. Grande circa 50 centimentri, questo nuovo strumento con una tastiera di 25 note, è un synth analogico parafonico a due note. In modalità Duo è in grado di suonare due note diverse contemporaneamente, inoltre il filtro ladder è stato migliorato per migliorare la resa del suono, aumentando la saturazione e permettendo alla fascia bassa del suono di arricchirsi notevolmente. Inoltre il suo circuito Multidrive regala al suono una fuoriuscita più grintosa., un aumento dell’headroom e un amplificatore per cuffie potenziato. Il sito di Moog presenta già la possibilità di ordinarlo al prezzo di 849 dollari.