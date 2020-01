IPTV: con i soliti 10 euro al mese anche una novità, ma che rischi

Gli aspetti che portano il pubblico a sposare un mondo come quello della pirateria e ancor più precisamente quello dell’IPTV, sono davvero molteplici. Il principale problema è la mentalità, la quale porta l’italiano medio a provare a risparmiare in tutti modi i propri soldi.

In questo caso scegliendo una soluzione fuorilegge è possibile risparmiare centinaia e centinaia di euro ogni anno, dato che questi abbonamenti costano davvero poco. Inoltre c’è anche la solita ingordigia da contenuti a pagamento, la quale porta il pubblico a volere quante più piattaforme e per il prezzo minore possibile. Proprio con questo scopo nasce l’IPTV: fornire tutti i contenuti e per un prezzo che non può essere rifiutato. Anche le persone più fedeli ad ogni canone della legge infatti ci sono cascate. In questo momento però bisognerebbe valutare le due facce della medaglia. La prima è certamente il gran risparmio, ma assodato che si tratta di un sistema pienamente illegale, bisogna valutare anche i rischi che ne derivano.

IPTV: arriva una novità sempre al solito prezzo ma ora gli utenti corrono grossi rischi

L’IPTV Costa in genere solo 10 € al mese, e in questo caso con un’aggiunta: potrete vedere anche in multi-vision all’interno della stessa casa. Ciao significa che mentre una persona guarda un contenuto, nell’altra stanza ne sarà tranquillamente visibile uno diverso.

Oltre a tutti questi vantaggi però ci sono anche i rischi: le multe vanno da 2000 a 25.000€, per cui potreste ritrovarvi nei guai ben presto.