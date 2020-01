Instagram rimuove una funzione poco utilizzata dagli utenti

Instagram: non è chiaro perché l’uso del pulsante non era frequente

Il portavoce non ha spiegato perché l’uso del pulsante fosse basso. Tuttavia, potrebbe essere una semplice questione di come le persone usano Instagram. Come social network, le persone lo usano principalmente per mettersi in contatto con gli amici e condividere frammenti della loro vita quotidiana – non guarderanno necessariamente un video di cinque minuti girato professionalmente che probabilmente potrebbero trovare su YouTube. Aggiungi la mancanza di entrate per i creatori e non ci sono molti motivi per usare IGTV quando i soliti video brevi di Instagram faranno il trucco.