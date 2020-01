Da mesi e mesi, Iliad rappresenta uno dei protagonisti principali nel campo della telefonia italiana. Il gestore francese in poco più di un anno e mezzo si è accreditato come una delle aziende più popolari sul mercato. Se i risultati di Iliad sono così buoni, gran parte del merito deve essere dato alla promozione Giga 50. Di giorno in giorno sempre più utenti scelgono questa ricaricabile che prevede consumi illimitati e prezzi da ribasso.

Iliad, da 4G a 3G: ecco come evitare i problemi di rete

Il 2020 di Iliad dovrà però essere caratterizzato da alcune differenze sostanziali. Anche in questi primi giorni dell’anno alcuni utenti stanno riscontrando alcune anomalie di linea specie per internet. La compagnia ancora non è in grado di garantire al suo pubblico una copertura totale per le comunicazioni.

Gli sviluppatori sono stati chiari: nel corso dei prossimi mesi saranno completati i lavori volti a costruire infrastrutture di proprietà sul suolo italiano. A lavori completati, ci saranno importanti benefici proprio per quanto concerne l’affidabilità.

Intanto, in attesa di questa promessa, è sempre possibile far fronte ad un’importante soluzione fai da te. Tutti gli utenti che riscontrano problemi di connessione, possono provare a disconnettere la loro rete 4G ed a connettersi sotto linea 3G. E’ stato riscontrato, infatti, che con questo espediente, la connessione interne torna ad essere operativa.

E’ ovvio che il sistema fai da te è adatto solo per le anomalie di lieve entità. In caso contrario, l’unica soluzione resta quella di contattare direttamente il centro assistenza di Iliad attraverso il sito ufficiale.