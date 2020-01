L’operatore virtuale ho.Mobile, controllato da Vodafone Italia, sta attualmente proponendo un’offerta davvero molto conveniente per tutti i nuovi clienti che provengono da un determinato operatore.

Tutti i nuovi clienti che provengono da Iliad e altri operatori virtuali, possono attivare la promozione a soli 5.99 euro al mese. Attenzione però, avrete ancora 10 giorni per attivarla se l’operatore non comunica alcuna proroga. Scopriamo insieme cosa prevede nel dettaglio.

Ancora 10 giorni per attivare la promozione da 5.99 euro di ho.Mobile

L’offerta in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 70 GB di traffico internet a soli 5.99 euro al mese. I Giga proposti sono ben 20 in più rispetto alla promozione di qualche mese fa. Vi ricordo che la velocità massima di navigazione dell’operatore virtuale di Vodafone è di 30 Mbps in download.

La tariffa può essere attivata in un qualsiasi punto vendita dell’operatore o tramite il proprio sito ufficiale. I clienti che procederanno all’acquisto online, entro il 31 gennaio 2020, potranno richiedere di ricevere la nuova SIM con spedizione gratuita tramite corriere presso la propria abitazione. In alternativa potrà anche essere recapitata in uno dei tantissimi punti di ritiro in Italia.

Al momento dell’acquisto della nuova SIM, è prevista una spesa di 6.99 euro di cui 0.99 euro per la nuova SIM e i restanti 6 euro per il primo rinnovo della promozione. Vi ricordo infine, che tutti gli attuali clienti ho.Mobile potranno invitare i propri amici, tramite un link apposito, a passare all’operatore. In questo caso entrambi gli utenti riceveranno 5 euro di ricarica omaggio e l’amico che ha inviato, ulteriori 5 euro se il nuovo cliente proviene da Iliad. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.