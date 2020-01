ho Mobile rivolge una delle sue attuali promozioni anche ai clienti che decidono di trasferire il numero da Vodafone. Infatti, in questo caso i nuovi clienti interessati hanno a disposizione l’offerta ho 12.99 euro, disponibile anche per coloro che desiderano effettuare il trasferimento del numero da Tim, Wind e Tre. Tramite la seguente promozione ho Mobile i clienti ricevono ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

Passa a ho Mobile: offerta disponibile a soli 12.99 euro al mese per i clienti Vodafone, Tim, Wind e Tre!

L’offerta ho Mobile da 12.99 euro al mese include nel prezzo i servizi importanti. Dunque, permette di utilizzare gratuitamente il servizio di navigazione hotspot, il servizio di avviso e trasferimento di chiamata, l’sms ho. chiamato. I clienti hanno inoltre la possibilità di utilizzare il numero 42121 per conoscere il credito residuo senza dover sostenere alcun costo.

L’attivazione prevede di base una spesa pari a 22,99 euro, eccetto per i clienti provenienti dall’operatore rosso. Questi ultimi, infatti, devono sostenere una spesa di attivazione decisamente alta, pari a 42,98 euro. In seguito non sarà necessario saldare alcun costo extra; e sarà impossibile ricevere costi imprevisti in quanto il gestore sospende la navigazione al termine dei Giga previsti dalla tariffa e blocca automaticamente numeri e servizi a pagamento. Attraverso l’app ufficiale, però, è possibile sbloccare eventuali numeri utili; e richiedere il rinnovo anticipato della promozione così da poter navigare ininterrottamente, sostenendo prima del previsto il costo di rinnovo.