4G: un problema nella falla interna ne compromette la privacy

Il problema di cui vi abbiamo parlato nelle righe sopra riguarda ben tre protocolli differenti. Non sembra essere un problema da sottovalutare. E’ proprio mediante questi tre livelli differenti che si basa la sicurezza e la stabilità della connessione dati. Nello specifico,i protocolli permettono rispettivamente: la connessione, la disconnessione e lo scambio delle informazioni fra i vari device e fra le reti. Gli esperti hanno denominato tale falla come “aLTEr attack”.

Gli scienziati hanno poi esaminato lo standard, provando ad effettuare loro stessi in primis degli attacchi sulla rete per valutarne i rischi. Hanno scoperto infatti, che le minacce possono essere attive o passive, e tra queste, bisogna temere anche gli attacchi DDoS.

Non sembrano essere previste soluzioni per contrastare questo bug, pertanto l’unica soluzione possibile per il futuro ed essere certi di non subire danni o attacchi di alcun tipo, sarà quella di convertirsi alla rete 5G il prima possibile.