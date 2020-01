Euronics lancia un volantino davvero inaspettato tramite il quale gli utenti hanno la possibilità di risparmiare il più possibile, senza dover comunque rinunciare alla qualità generale dei prodotti messi effettivamente sul piatto.

La campagna promozionale chiamata “Rinnova e Risparmia” è finalmente attiva su tutto il territorio nazionale, ciò sta a significare che l’utente potrà acquistare pressoché ovunque, senza doversi preoccupare di regionalità o limitazioni particolari (attenzione, non è fruibile sul sito ufficiale).

Volantino Euronics: con gli sconti i prezzi sono letteralmente in caduta libera

Il volantino Euronics non dimentica gli utenti che, al giorno d’oggi, vorrebbero poter acquistare un nuovo prodotto di tecnologia spendendo il meno possibile. Per questo motivo ha deciso di lanciare una serie di offerte molto interessanti, dai prezzi a dir poco invitanti, ecco allora scoprire i vari Oppo A9 2020, LG K50s, Oppo Reno Z, Motorola One Zoom o Sony Xperia L3, per finire con lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro in vendita a soli 259 euro.

Tutti gli smartphone possono essere accompagnati dall’ottimo Fitbit Inspire HR, il fitness tracker dalle qualità ineccepibili, oppure dal Fitbit Versa Lite, un vero e proprio smartwatch in vendita alla modica cifra di 119 euro.

Come avete potuto notare, le possibilità di scelta nel volantino Euronics sono davvero immense ed infinite; non potendole riassumere in un unico articolo, l’unico consiglio che vi possiamo dare è di aprire tutte le pagine che abbiamo inserito qui sotto nel dettaglio.