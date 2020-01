ESA: una scoperta importante per rimanere a lungo sulla luna

Se gli umani avranno una presenza a lungo termine sulla Luna, avranno bisogno di aria respirabile e carburante per missili. L’ESA potrebbe avere un modo per creare entrambi usando la Luna stessa. L’agenzia sta gestendo un prototipo di impianto che converte la polvere lunare (attualmente simulata, ovviamente) in ossigeno che potrebbe essere utilizzato per aria e carburante.

ESA: questa tecnica potrebbe garantire molto ossigeno a chi viaggia sulla luna

La tecnica sblocca le elevate quantità di ossigeno nella regolite lunare usando l’elettrolisi del sale fuso che surriscalda la polvere e migra l’ossigeno lungo il sale fino a quando non viene raccolto in un anodo. Il processo di base è già stato utilizzato per la produzione di metalli e leghe, ma l’ESA lo ha modificato per garantire che l’ossigeno fosse disponibile per la misurazione.