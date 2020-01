WhatsApp: il 2020 porta il ritorno a pagamento, utenti spiazzati

Il 2020 si è aperto con tutti i migliori propositi per WhatsApp, applicazione che ormai sembra aver ben poco da migliorare o integrare. Tutte le sue funzioni sono ormai conosciutissime dagli utenti, i quali sanno benissimo di poter sfruttare ogni sua possibilità senza pagare. Proprio questo è il punto del discorso: diversi anni fa WhatsApp passò definitivamente dall’essere a pagamento ad essere gratuita.

Ad oggi ci ritroviamo dunque una piattaforma di messaggistica istantanea che con tutto ciò che offre riesce a non chiedere neanche un solo centesimo. Soprattutto quelli che sono iscritti da più di otto anni sapranno che prima il tutto costava 0,89 € ogni anno. Attualmente questo costo non esiste più, ma nelle ultime ore un nuovo messaggio in chat avrebbe portato il terrore tra gli utenti. Da qualche giorno infatti in tanti stanno cercando di decifrare cosa voglia dire il testo arrivato ormai in tutta Italia.

WhatsApp, ecco il ritorno a pagamento per questo 2020: si tratta solo di una fake news diffusa da ignoti

Da diverse ore a questa parte, gli utenti sono molto preoccupati: WhatsApp potrebbe ritornare a pagamento, o almeno questo è quanto detto dal messaggio che sta circolando in chat. Quella che ormai sembra essere più una catena che un messaggio di avviso, è arrivata a tutti diffondendo una sorta di angoscia.

Il testo parla infatti di un ritorno a pagamento da parte della nota applicazione colorata di verde. Ovviamente ci teniamo subito a smentire la situazione, dato che si tratta di una fake news. Non si sa chi possa essere stato a metterla in circolo, ma non diffondete assolutamente il messaggio.