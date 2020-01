L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di prorogare fino al prossimo 31 gennaio 2020 le promozioni smartphone Red Friday con Special Unlimited e Red Days.

Si tratta di promozioni per l’acquisto di smartphone, precedentemente in scadenza lo scorso 16 gennaio 2020. Fino ad ulteriori comunicazioni, ora sono attivabili fino alla fine del mese. Scopriamo tutti i dettagli.

Vodafone proroga Red Days e Red Friday

La promozione Red Days permette di acquistare uno dei tanti smartphone disponibili in un’unica soluzione o anche a piccole rate con un tasso di 0 euro, in abbinamento ad alcune offerte compatibili. Partendo dalla formula che prevede il pagamento in un’unica rata, è possibile acquistare alcuni smartphone con fino a 100 euro di sconto. Per esempio LG K30 a 99.99 euro con uno sconto di 50 euro, Vodafone V10 a 99.99 euro con uno sconto di 80 euro. E ancora, Huawei P Smart 2019 a 149.99 euro con uno sconto di 100 euro ed infine Xiaomi Redmi Note 8T a 179.99 euro con uno sconto di 50 euro.

I clienti che invece attivano le offerte RED Smart, RED Ultra, Shake it Easy, Shake Remix Unlimited Junior, Facile o One Pro possono acquistare uno smartphone a rate, come Samsung A10 e Huawei Y6 con anticipo di 29.99 euro, il V10 con anticipo di 19.99 euro o l’LG K30 con anticipo di 9.99 euro. A partire dallo scorso 2 gennaio 2020 sono anche disponibili lo Xiaomi Redmi 7 con anticipo di 19.99 euro e il Vodafone N10 con anticipo di 9.99 euro.

La promozione Red Friday invece è godibile da tutti gli utenti che attivano l’offerta Special Unlimited 7. Quest’ultimi avranno anche la possibilità di rateizzare diversi dispositivi alle condizioni agevolate. Per scoprire maggior informazioni sulle promozioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore o recatevi in un qualsiasi negozio autorizzato.