Pericoli incredibili per gli utenti in possesso di una carta ricaricabile PostePay, non tanto perché non sicure o per altri motivi, quanto per il rischio di incappare in una truffa perfettamente ordita da malviventi e da cybercriminali senza scrupoli, il cui unico scopo è rubare tutti i vostri dati sensibili.

Prima di addossare colpe a Poste Italiane, è bene ricordare che l’azienda in sé può fare davvero pochissimo in situazioni di questo tipo, spetta all’utente la capacità di prestare attenzione e di non lasciarsi ingannare, sebbene il meccanismo del phishing possa sembrare in alcune occasioni veramente reale.

Tutto ha inizio, come anche per gli istituti di credito, con un semplice messaggio di posta elettronica, in cui il malvivente si finge Poste Italiane, e tramite il quale viene comunicata la sospensione dell’account o il furto dei dati sensibili, con la promessa di risolvere la situazione semplicemente premendo un link interno per il collegamento al sito ufficiale.

PostePay: le truffe possono rubarvi tutto il denaro

Seguendo le istruzioni, però, si andrà a collegarsi ad un sito internet esattamente identico all’originale, ma con una differenza sostanziale, è memorizzato su un server esterno gestito interamente dal malvivente. Di conseguenza, nel momento in cui si andranno ad inserire i dati e le informazioni sensibili, si rischierà di perdere il tutto, poiché cadrà nelle loro mani.

Avranno poi la possibilità di accedervi in tranquillità, rubandovi il denaro e svuotandovi letteralmente il conto corrente. Prestate sempre attenzione, Poste Italiane non invia mai messaggi di questo tipo, senza una vostra precisa richiesta.