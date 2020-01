La truffa delle assicurazioni miete sempre più vittime

Gli hacker, utilizzando la nomea e l’immagine di servizi assicurativi famosi ed affidabili, organizzano il proprio piano malevolo in tutta tranquillità. Esistono dei “tricks” molto semplici per capire che si tratta di una frode in piena regola. Ricordate che nessun’azienda vi chiede di inserire i dati personali o bancari all’interno di un sito, partendo da un link contenuto in una mail.

Qualora doveste trovarvi di fronte un sito di assicurazioni online che non vi convince, chiamate il numero verde presente all’interno del portale. Non cedete mai le vostre informazioni a nessuno e cestinate immediatamente le mail di SPAM che quotidianamente arrivano sul vostro client.