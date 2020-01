I consumatori difficilmente riescono a fare a meno dei propri smartphone, con i quali riescono ad effettuare innumerevoli operazioni in modo semplice e veloce. I possessori di questi dispositivi possono in pochissimi istanti: effettuare un pagamento comodamente online, cercare delle informazioni, raggiungere un luogo ben preciso senza sbagliare strada o percorrendo la strada meno trafficata e via dicendo.

Insomma, questi piccoli dispositivi sembrano oramai essere indispensabili per i consumatori anche se in alcuni casi ci sono anche degli aspetti negativi. Per esempio, la privacy e la propria sicurezza sono ormai messi continuamente a rischio dato che intercettare un dispositivo è oramai molto facile.

Smartphone intercettati: ecco come sapere se il proprio dispositivo è sotto controllo

Come anticipato precedentemente gli smartphone possono essere intercettati con molto facilità al giorno d’oggi, soprattutto tramite le attrezzature all’avanguardia disponibili. Fortunatamente, ci sono delle soluzioni da adattare per scoprire se il proprio dispositivo è intercettato o meno.

Per esempio, controllare il credito residuo periodicamente è una delle soluzioni da adattare poiché è importante scoprire eventuali cambiamenti. Importante, anche, registrarsi al sito ufficiale del proprio gestore telefonico per gestire con molta più facilità e comodità il controllo delle chiamate e degli SMS.

Un’altra soluzione efficace è quella di inserire la propria scheda telefonica in un altro smartphone per sentirsi maggiormente al sicuro se si ha il sospetto di essere intercettati.

Infine, di grande aiuto è osservare il proprio smartphone. Lo schermo può illuminarsi da solo o lo smartphone si accende o si spegne casualmente a causa di bug, ma è meglio accertarsi perché potrebbe essere intercettato.