Con molta probabilità la serie TV spagnola più vista di tutti i tempi godrà anche di una quinta emozionante stagione, anche se al momento, non ci è dato sapere se sarà l’ultima. Tornando alla quarta, in onda fra poco più di tre mesi, sappiamo che i colpi di scena non mancheranno. Un fra tutti, sembra riguardare la protagonista Nairobi. Sul finire della terza ondata di episodi, lei era stata dichiarata come morta.Tuttavia, nel teaser trailer della quarta, appare insieme agli altri protagonisti dello show. Che sia solo una trovata di marketing?

Non conosciamo il destino del personaggio, e l’attrice che lo interpreta, Alba Flores, ha dichiarato che sarà presente nel serial, ma ci saranno grandi sorprese. Queste parole sono state interpretate dai fan con diverse speculazioni e domande al seguito: Nairobi tornerà nei flashback relativi alla storia, o farà parte della timeline corrente? In attesa di nuove informazioni ed indiscrezioni sul Web, vi invitiamo a restare connessi con noi e ad ingannare l’attesa guardando una delle tante serie TV originali in onda su Netflix, come “Le terrificanti avventure di Sabrina – Parte III”