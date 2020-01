I primi giorni del 2020 proseguono sull’andamento del 2019. Iliad continua ad essere uno dei provider più popolari del momento grazie ad una serie di promozioni low cost che uniscono soglie molto ampie uniti a costi davvero contenuti. Le offerte a prezzi bassi sono il vero marchio di fabbrica di Iliad, un marchio di fabbrica che ha garantito un bacino di utenti che sfiora i cinque milioni di individui.

Iliad, Giga 50 e non solo: ecco due nuove offerte low cost

Non vi è alcun dubbio sul fatto che l’offerta principale di Iliad sia la Giga 50. Attraverso questa ricaricabile, gli utenti hanno a loro disposizione minuti illimitati, SMS illimitati e ben 50 Giga per la navigazione internet. Il rinnovo mensile prevede un pagamento pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sul sito internet ufficiale di Iliad, la Giga 50 è sponsorizzata in prima pagina. A differenza di quanto si crede, però, non è questa l’unica ricaricabile che il provider garantisce ai possibili nuovi clienti.

Ad esempio, sempre attraverso il sito web è ancora presente la promozione Giga 40. La seconda offerta (in ordine di rilascio) di Iliad prevede un pacchetto che comprende consumi illimitati per chiamate e messaggi più 40 Giga per la connessione di rete. Il prezzo di rinnovo in questo caso si attesta sui 6,99 euro.

Iliad non guarda soltanto a quegli abbonati interessati alla connessione internet. A disposizione dei possibili abbonati c’è anche una ricaricabile Voce che offre solo chiamate no limits da effettuare sul suolo italiano verso tutti i numeri fissi e mobili. In questo caso, il costo mensile è pari a 4,99 euro.