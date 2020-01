Durante i mesi successivi al lancio ufficiale di Stadia, Google ha tentato di sviluppare varie funzionalità del servizio ma non ha dato molte informazioni riguardo i giochi. A quanto pare, però, oggi Google ha condiviso alcuni dettagli sui videogiochi che prevedere di rilasciare sulla propria piattaforma nel 2020.

Oggi, in un post sul blog della community di Stadia, Google ha spiegato che ha ‘più di 120 giochi’ pronti per il lancio su Stadia nel 2020. Di questi, Google afferma che ‘più di dieci’ saranno esclusiva per il servizio. La società afferma anche che questi dieci giochi usciranno nella prima metà dell’anno, quindi siamo curiosi di sapere quali giochi riserverà Google per la seconda metà dell’anno.

Google Stadia: le esclusive attireranno i giocatori ?

Tuttavia, i dettagli sui giochi terminano qua. Google, in realtà, non ha nominato nessuno dei titoli che intende rilasciare a breve. I fan del servizio Stadia saranno sicuramente contenti di sapere che il numero di giochi supererà i 100 nel 2020, ma vorranno sapere al più presto quali sono questi giochi. Invece, tutto ciò che hanno ora è una piccola parte di informazioni, con Google che promette maggiori dettagli quando i suoi partner daranno il via libera per poterlo fare.

Sul fronte delle funzionalità, Google afferma che si focalizzerà su quattro aree specifiche nei prossimi tre mesi. Stadia sul Web sarà l’obiettivo principale di Google nel primo trimestre, poiché è previsto il supporto per i giochi 4K, più funzioni di Google Assistant e supporto per il gameplay wireless quando si utilizza il controller Stadia. Arriverà anche il supporto Stadia per più smartphone Android durante il trimestre, il che potrebbe essere già nelle fasi di test.

Inoltre, la società afferma che rilascerà più dettagli sui giochi Stadia Pro di febbraio verso la fine di gennaio.