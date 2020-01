Facebook non promuoverà i piani per pubblicare annunci in WhatsApp

I fondatori hanno forti sentimenti contro la pubblicità, dopo tutto. In un post del 2012 sul blog dell’app, hanno definito gli annunci “insulti alla tua intelligenza” e hanno detto che volevano “fare qualcosa che non fosse solo un altro centro di annunci“. Jan Koum è partito nel 2018 , pochi mesi prima che Facebook annunciasse di mettere annunci in Status, anche se i rapporti allora dicevano che era principalmente dovuto al desiderio del social network di utilizzare i dati utente di WhatsApp e indebolire la sua crittografia.

Facebook interrompe le sue pubblicità e Whatsapp crea nuove funzionalità

Non è del tutto chiaro se Facebook sta uccidendo del tutto i suoi piani pubblicitari per WhatsApp. WSJ afferma che questi sforzi sono “ora sul ghiaccio” e che “prevede ad un certo punto di introdurre annunci in Status”, quindi l’app potrebbe mostrare annunci in futuro. Per ora, tuttavia, WhatsApp si sta concentrando sulla creazione di funzionalità per i suoi utenti aziendali.

Molte persone nei paesi in via di sviluppo usano WhatsApp per le loro attività, motivo per cui l’azienda ha implementato funzionalità che possono usare da un po’ di tempo. WhatsApp ha rilasciato un’app dedicata al servizio clienti nel 2018 e, più recentemente, ha lanciato la possibilità di creare cataloghi di prodotti all’interno dell’applicazione.