Il social network Facebook, secondo quando recentemente dichiarato dal Wall Street Journal, avrebbe al momento stoppato i propri piani per introdurre la pubblicità sugli stati di WhatsApp, come avviene su Instagram per intenderci.

Il piano sarebbe stato addirittura alla base delle dimissioni dei fondatori della popolare applicazione di messaggistica istantanea. L’ex CEO Jan Koum, ha infatti lasciato la società lo scorso maggio 2018 per presunte discrepanze con il colosso di Menlo Park.

Facebook cambia idea sulla pubblicità di WhatsApp

La piattaforma guidata da Mark Zuckerberg, nel maggio del 2018 ha annunciato che avrebbe introdotto la pubblicità sugli stati. Gli annunci, che come promesso sarebbero dovuti essere non invasivi e pertinenti, sarebbero stati utilizzati come principale mezzo di monetizzazione dell’applicazione. La funzione in questione sarebbe dovuta partire a gennaio 2020, ma così non è stato.

La società sembrerebbe aver deciso di sospendere il progetto e, per il Wall Street Journal, avrebbe anche sciolto il team che era stato formato per trovare il modo migliore per integrare gli annunci all’interno dell’applicazione. Il gruppo appena menzionato si sarebbe recentemente unico al team al momento impegnato sul potenziamento di WhatsApp Business.

Al momento però non possiamo darla come notizia certa, come non possiamo immaginare se l’idea di introdurre pubblicità sia stata totalmente abbandonata o meno. La fonte ha però affermato che per il momento il piano è stato congelato e che gli annunci pubblicitari potrebbero arrivare in futuro, anche se non è dato sapere quando. Il colosso non ha dichiarato nulla in merito, ma nel caso dovesse farlo nei prossimi giorni vi terremo informati.