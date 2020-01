CoopVoce: due offerte da 5 e 9 euro disponibili con tutto incluso

La storia dei gestori virtuali è stata scritta da diversi nomi, ma ora come ora non si può fa finta di non notare un provider in particolare. Il riferimento comprende proprio CoopVoce, gestore che inizialmente non godeva assolutamente né della fama che ha ora, né del pubblico che possiede ora.

Le sue offerte non erano per nulla buone secondo il parere degli utenti, dal momento che i prezzi anche essendo bassi non comprendevano contenuti all’altezza della concorrenza. Questo, e soprattutto la situazione che c’era intorno, aveva fatto pensare ad una caduta nell’oblio proprio del gestore di casa Coop. La strategia però in seguito è cambiata, con tante nuove offerte che sono stati in grado di sovvertire ogni pronostico. Attualmente CoopVoce infatti detiene la leadership assoluta, fregiandosi anche del titolo di gestore più affidabile secondo l’opinione pubblica.

CoopVoce: sul sito ufficiale sono arrivate finalmente le due nuove offerte ChiamaTutti Easy e ChiamaTutti Top 10 con tutto incluso

Se prima tutti stavano cominciando a notare le promozioni di CoopVoce, ora lo faranno ancora di più viste le nuove proposte sul sito ufficiale. L’ultima promozione nata a novembre è uscita di scena il 15 gennaio, per cui ecco tanto spazio per le due nuove ChiamaTutti Top 10 e ChiamaTutti Easy.

Si tratta di due offerte molto diverse tra loro, le quali costano rispettivamente 9 euro al mese e 5 euro al mese per sempre. La prima include al suo interno minuti senza limiti per ogni telefonata in Italia e in Europa, 1000 SMS verso tutti e 10 giga di traffico dati in 4G. La seconda invece include 300 SMS, 300 minuti e 3 giga di traffico dati in 4G.