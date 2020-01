Il nuovo formato del documento di riconoscimento italiano, la carta d’identità elettronica, è ormai entrato in vigore da diversi anni. I consumatori, infatti, con la scadenza del periodo di validità della propria tessera cartacea devono effettuare il passaggio a quella elettronica.

Tantissimi italiani hanno apprezzato questo nuovo formato soprattutto perché non si rovina facilmente ed è molto più resistente, differentemente da quella cartacea che si sgualcisce molto facilmente. Purtroppo, però, diversi consumatori hanno avuto dei problemi in seguito alla richiesta del nuovo documento. Eccovi svelati i dettagli nel paragrafo seguente.

Carta d’identità elettronica: alcuni italiani non riescono a richiederla

Tantissimi cittadini si sono rivolti alle specifiche sedi per richiedere il nuovo formato del documento di riconoscimento: la carta d’identità elettronica. Alcuni hanno ricevuto il loro nuovo formato, altri stanno ancora lottando per riceverlo.

L’iter comunicato dal Governo è ben preciso, ma le cose non sembrano realmente funzionare una volta seguito tutto nei minimi dettagli. Secondo la procedura, i cittadini devono richiedere il nuovo formato del documento di riconoscimento richiedendo prima un appuntamento alla sede specifica. Questo appuntamento deve essere fissato tramite il sito web online dedicato, ma i problemi iniziano qui purtroppo.

Tantissimi cittadini si sono ritrovati in difficoltà nel prendere un appuntamento, poiché non ci sono giorni liberi se non prima di quattro/cinque mesi. L’agenda sembra essere intasata da appuntamenti, ma in questo modo i cittadini che hanno bisogno della loro nuova carta d’identità sono bloccati per procedere con la procedura.

Purtroppo, si consiglia a tutti i cittadini che hanno la propria carta d’identità cartacea in scadenza nei prossimi mesi di richiedere l’appuntamento già da ora, almeno finché la situazione non cambia. Il 2020 potrebbe far cambiare qualcosa.