Nel corso dell’ultimo quadrimestre del 2019 però, anche molti altri Brand hanno ricevuto l’aggiornamento: pensiamo a Oppo e Realme, Sony, Vivo, Sharp, Asus e LG, Motorola. Mentre tanti nuovi smartphone sono usciti con Android 10 già al momento della distribuzione come OnePlus 7T, 7T Pro e 7T Pro McLaren Edition. Peccato non godere della nuova release del robottino verde anche sul Motorola Razr, promessa a breve, ma non sarà possibile vederla al momento della commercializzazione del flip-phone nei prossimi giorni con Tim in Italia.

Android 10 rappresenta una svolta per il robottino verde

C’è da dire che rispetto a prima, la versione 10 di Android ad oggi ha avuto un successo incredibile. A dirlo è Google stessa mediante i dati che l’azienda stessa ha fornito. Al momento del rilascio a Settembre 2019, si è avuto un incremento del 22,6% di device con Android 10. Sicuramente siamo lontani dai dati che raggiunge Apple con le sue versioni di iOS e iPadOS, tuttavia sembra che BigG sia sulla strada giusta.