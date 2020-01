Fino al prossimo 23 febbraio 2020 sarà valido il nuovo canvass commerciale dell’operatore 3 Italia che introdurrà la nuova offerte dati denominata Super Internet Express 80 Giga.

Oltre a questa nuova offerta l’operatore ha anche intenzione di confermare le opzioni tariffarie standard, attualmente disponibili. Inoltre saranno aggiunti anche dei nuovi smartphone per l’acquisto a rate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

3 Italia: nuova offerta denominata Super Internet Express 80 Giga

La nuova offerta dell’operatore proporrà ben 80 GB di traffico internet su SIM per due mesi, da utilizzare esclusivamente sul territorio nazionale e non in roaming all’interno dei Paesi dell’Unione Europea. Questa offerta ha un prezzo di 9.99 euro. Si tratta della sorella minore della precedente offerta denominata Super Internet Express 100 Giga che, come avrete intuito proponeva 100 GB per due mesi. Quest’ultima offerta da domani 20 gennaio 2020 non sarà più sottoscrivibile.

La Super Internet Express 80 Giga non richiede alcun costo di attivazione ma non sarà nemmeno compatibile con altre offerte come Super Internet su credito residuo. Il cliente dovrà ritenerla attiva dal momento in cui riceve l’SMS di avvenuta attivazione. A partire dal quel momento potrà godere di 80 GB per due mesi, da gestire in totale indipendenza.

Domani 20 gennaio 2020, verranno anche aggiunti dei nuovi dispositivi acquistabili a rate. Uno di questi è Huawei P30 Lite New Edition a 3.99 euro al mese con All-In Power e 2.99 euro al mese con All-in Super Power. E ancora, il Samsung Galaxy A51 a 4,99 euro al mese con All-in Power e 3,99 euro mensili con All-in Super Power. Per scoprire tutti i dettagli o tutti gli smartphone che si aggiungeranno domani, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.