3 Italia ha recentemente riservato al pubblico italiano una nuova serie di interessanti offerte dai contenuti molto allettanti, parliamo delle Play 50 Unlimited e Play Power Digital 60GB, soluzioni tramite le quali si possono raggiungere 50 o 60 giga di traffico dati, spendendo relativamente poco rispetto alle dirette concorrenti del mercato.

La prima cosa da sapere riguarda le limitazioni sull’attivazione, è bene infatti ricordare che l’accesso alle suddette promozioni risulta essere esclusivo per gli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, con richiesta di portabilità obbligatoria indipendentemente dalla provenienza.

3 Italia: ecco le promozioni del mese di Gennaio 2020

La migliore per rapporto qualità/prezzo è sicuramente la Play Power Digital 60GB, una promozione solo per gli uscenti da un operatore virtuale con la quale si potranno mettere le mani su 200 SMS da utilizzare verso chiunque, minuti illimitati per telefonare ad ogni numero di telefono e 60 giga di traffico, tutto a 6,99 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo. L’attivazione è possibile solamente sul sito ufficiale, non è possibile richiederla nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Il costo iniziale da sostenere equivale a 20 euro con 20 euro di credito residuo incluso.

In alternativa viene presentata la Play 50 Unlimited, soluzione con lo stesso identico prezzo di vendita, 6,99 euro al mese, ma con alle spalle ugualmente un bundle molto interessante: 50 giga di traffico dati e minuti illimitati verso tutti. Il costo iniziale risulta essere pari a soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, tutto il resto è gentilmente offerto da 3 Italia.