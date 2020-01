Le sorprese di questo 2020 in casa Wind sono molte. Nel corso delle precedenti settimane, vi abbiamo sottolineato le novità previste dal gestore arancione per le operazioni di ricarica. Wind ha deciso di introdurre il nuovo modello delle Ricariche Special e contestualmente ha eliminato da alcuni store le cosiddette stretch card con taglio minimo da 5 e 10 euro.

Se questi cambiamenti non hanno incontrato il favore unanime del pubblico, un’ulteriore novità potrebbe essere ben vista da tutta l’ampia platea della compagnia telefonica.

Wind, a Febbraio potrebbe arrivare l’unione delle reti con 3 Italia

I rumors circolano già da tempo, ma ora la questione sembra essere vicina all’ufficialità. Nel corso del prossimo mese potrebbe realizzarsi concretamente l’unione tra Wind e 3 Italia. Dopo più di un anno dalla fusione tra i due operatori, gli utenti avranno finalmente la rete unica.

L’atto di fusione formale che unisce Wind con 3 Italia garantirà importanti benefici agli utenti. Dovendo lavorare su un’unica linea, infatti, la nuova compagnia telefonia amplierà i suoi investimenti per estendere la copertura delle reti 4,5G e soprattutto velocizzerà il processo che porta alla release del 5G.

Al tempo stesso, l’offerta commerciale potrebbe prevedere soluzioni vantaggiose per i nuovi clienti. Per chi è già abbonato o a Wind o a 3 Italia, invece, non ci saranno modifiche sotto questo punto di vista.

La presenza di un unico marchio potrebbe aprire lo spazio per un ulteriore novità. In linea con quanto fatto da Vodafone e da TIM, anche il provider che unisce Wind e 3 Italia pensa al lancio di un marchio low cost in stile ho.mobile e Kena Mobile.