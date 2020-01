Un altro importante consiglio riguarda la prevenzione: installate sempre se potete, un Block Shaft, in modo tale da impedire ai criminali l’utilizzo della macchina e quindi, il furto. Se possibile poi, nel momento dell’acquisto di una nuova automobile, quando stipulate un contratto con una polizza assicurativa, fate installare un sistema di tracking GPS satellitare. Questo vi consentirà di monitorare mediante App la vostra macchina ogni qualvolta lo desideriate. Ricordate che dovete rendere difficile la vita ai criminali, quindi ogni metodo è valido per garantire a voi maggiore sicurezza (in primis) e per impedire ai furfanti di commettere atti malevoli.