Trony ha in serbo una splendida sorpresa per tutti gli utenti che sceglieranno di acquistare un nuovo prodotto, il volantino nasconde al proprio interno offerte speciali, ma anche un omaggio su ogni singola compravendita.

Prima di proseguire, è importante ricordare e sottolineare che la corrente campagna promozionale risulta essere disponibile solo ed esclusivamente presso i negozi della regione Sardegna, non sarà possibile usufruirne anche altrove o direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica.

Detto questo, per raggiungere l’omaggio l’utente non deve far altro che acquistare un elettrodomestico tra quelli contrassegnati, il cui valore superi i 349 euro. Oltrepassato il limite corrente, basterà recarsi in cassa per ricevere la macchina da caffè Lavazza Jolie con 128 capsule incluse (il cui valore finale è di 129 euro) a titolo completamente gratuito.

Non perdetevi i codici sconto e le offerte Amazon sul nostro canale Telegram, tantissimi prezzi bassi vi attendono a questo link.

Volantino Trony: quali sono i migliori prezzi della campagna?

Il periodo corrente sta vedendo un vero e proprio exploit dei dispositivi di casa Samsung, grazie sopratutto alla campagna promozionale chiamata Samsung Cashback. L’utente che acquisterà un Galaxy S10 o un Galaxy Note 10 potrà ricevere un rimborso del valore rispettivamente di 150 o 200 euro, con accredito diretto sul conto corrente (avverrà a posteriori, dopo aver registrato l’acquisto sul sito Samsung Members). Prima sarà necessario acquistare i modelli in questione, pagandoli 749 o 979 euro.

Il volantino Trony naturalmente non è solo questo piccolo “mondo” Samsung, ma presenta al proprio interno una infinità di sconti e di prezzi bassi; se interessati consigliamo di aprire le pagine inserite direttamente nel nostro articolo.