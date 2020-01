I principali gestori telefonici Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia in questo ultimo periodo stanno ricevendo numerose lamentele da parte dei loro clienti per via di servizi telefonici che svuotano l’intero ammontare del credito residuo. Nella maggior parte dei casi non si tratta del proprio gestore telefonico, ma di fastidiosi abbonamenti telefonici che non hanno bisogno di una autorizzazione ben precisa per essere attivati.

Abbonamenti telefonici: credito svuotato per clienti Vodafone, Wind, Tim e 3 Italia

Gli abbonamenti telefonici sono dei classici servizi che oramai esistono da diversi anni, ma negli ultimi tempi è cambiato soltanto il loro metodo di attivazione. Solo da qualche tempo si attivano in modo automatico tramite banner pubblicitari in siti web poco sicuri. Qualche tempo fa, invece, erano i consumatori a richiedere la loro attivazione tramite un numero e una procedura specifica.

Si parla, dunque, di servizi telefonici come per esempio: oroscopo giornaliero, chat erotiche, sfondi animati, suonerie personalizzate e via dicendo. I consumatori, purtroppo, durante una semplice navigazione in rete possono ritrovarsi da un momento all’altro con uno dei servizi appena elencati attivi senza essere avvisati. Inoltre, hanno costi piuttosto alti che si aggirano intorno ai 5,00/10,00 Euro settimanali che scalano in modo automatico dal credito residuo del consumatore.

Purtroppo non esiste un metodo ben preciso per sfuggirgli se non prestare attenzione durante la navigazione in rete. Fortunatamente, invece, per disattivarli è molto più facile contattando il Servizio Clienti grazie all’aiuto di un operatore telefonico oppure recandosi in un Centro Store ufficiale grazie all’aiuto di un dipendente.