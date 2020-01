Tutti quanti noi veniamo colti alla sprovvista da un improvviso e certamente inatteso down di rete. Con questa terminologia si indica un malfunzionamento del network per il nostro operatore. Vale tanto per TIM, Wind, 3 Italia, iliad e Vodafone tanto quanto per gli MVNO che prendono in prestito il segnale di rete. Non c’è da stupirsi se la persistenza della modalità offline per TIM e Vodafone si manifesti anche per i corrispettivi virtuali Kena MObile ed ho. mobile.

Ad ogni modo gli utenti non si capacitano di una situazione che chiude ogni porta verso Internet e le chiamate. A seconda dei problemi e del grado di manutenzione del server si può andare in contro ad una serie di blocchi che rendono la rete inaccessibile. Per scoprire tutto sulla natura dei problemi si ricorre ad un sito diventato ormai una vera e propria autorità del settore. La diagnosi dei problemi avviene tramite downdetector.it, il portale di riferimento per gli addicted del mondo Internet.

Su downdetector.it possiamo scoprire ogni problema di rete con l’operatore

Poco importa se si sceglie una promo da 50 o 100 Giga o se si offrono le chiamate illimitate incluse. Può succedere che tutto diventi inaccessibile a causa di problemi di rete. Le informazioni sulla natura dei disservizi vengono recepite dalla community del famoso sito. Offre una panoramica completa sullo stato del server principale con mappe e commenti che consentono di delineare al meglio la situazione.

Uno schema riassuntivo descrive e cataloga i disservizi di rete con un elenco puntato e l’espressione del valore percentuale dei problemi sulla base del numero di segnalazioni che arrivano dalla comunità. Un grafico mostra il picco di inattività fornendo ulteriori ragguagli e rassicurazioni agli utenti.

Nel 2019 gli operatori peggiori in quanto a server down sono stati Tim e Vodafone rispettivamente nei settori commerciali legati alla telefonia fissa e mobile per l’operatore rosso. Nonostante gli elevati standard di rete i consumatori hanno constatato continui blackout di rete con una media di tre segnalazioni al mese su scala nazionale. Per il 2020 si spera che tutto vada per il meglio con statistiche a decrescere.