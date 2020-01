Netflix è una piattaforma famosa in tutto il mondo perché permette la visione in streaming di contenuti multimediali con un’alta qualità e senza scoccianti pubblicità. Purtroppo, però, da qualche mese la piattaforma sta riscontrando alcuni feedback negativi da parte dei suoi fedeli utenti a causa delle numerose serie televisive e film eliminati dal catalogo in modo definitivo.

Si tratta di una situazione spiacevole per gli utenti che usufruiscono del servizio di Netflix sostenendo un costo mensile, ma purtroppo non è sempre una scelta della piattaforma. Nella maggior parte delle volte si ritrova costretta perché i diritti di licenza precedentemente acquistati hanno fatto il loro corso.

Anche il mese di Gennaio presenta dei titoli in scadenza e gli utenti non sembrano essere molto soddisfatti. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Netflix: ecco quali sono i contenuti in scadenza nel mese di Gennaio

La famosa piattaforma di streaming online ha deciso di eliminare dal primo di Gennaio i seguenti titoli secondo il famoso blog Netflixlovers.it: Al Natale non si resiste e Miss Me This Christmas, La vita facile, Chi viene e chi va, Grimm, It Follows, House of Z e Growing Up Coy.

Anche la seconda settimana di Gennaio la piattaforma continua con l’eliminazione dei seguenti contenuti: Thor: Ragnarok,; Miss Sharon Jones, Un poliziotto ancora in prova, Now You See Me 2 e Alien Contact: Outer Space.

Purtroppo, però, la piattaforma continua ad eliminare serie televisive dal diciotto di Gennaio; come per esempio: Contraband, Il ragazzo invisibile, Blair Witch;, La corrispondenza, Transformes – L’ultimo cavaliere, Orgoglio e Pregiudizio, Quel momento imbarazzante e American Ultra.