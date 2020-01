Louis Vuitton: il prezzo pazzo dei nuovi auricolari

Louis Vuitton: degli auricolari stilosi e anche di buona fattura

Gli auricolari Horizon sono essenzialmente gli auricolari da 299 dollari MW07 Plus di M&D, ma con il marchio Louis Vuitton, quindi stai pagando una grossa tariffa per il prestigio. Ad essere onesti, le offerte di quest’anno sembrano un po’ più eccitanti: ci sono alcune scelte di colore audaci come il giallo neon e sfoggiano il monogramma Louis Vuitton o i disegni floreali del marchio in finiture metalliche a contrasto. In termini di aggiornamenti funzionali, i boccioli ora hanno 10 ore di ascolto, una modalità di ascolto ambientale per conversazioni di persona, una migliore cancellazione attiva del rumore e microfoni più sensibili per funzioni vocali e telefonate. La nuova custodia può essere ricaricata in modalità wireless e memorizza altre 20 ore di durata della batteria.

Mentre la maggior parte delle persone probabilmente alzerà gli occhi al markup di quasi 800 dollari, c’è sicuramente un mercato per questo tipo di collaborazione. Di certo non sono dei prodotti che possono permettersi tutti e, a dirla tutta, sono forse “un tantino” eccessivi.