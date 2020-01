L’azienda cinese Huawei ha rilasciato la nuova interfaccia EMUI 10 basata sul sistema operativo Android 10 da diverso tempo oramai. Molti utenti hanno già ricevuto l’update e molti altri ancora lo attendono. I possessori di device brandizzati per esempio, devono aspettare le disposizioni del provider di riferimento, tuttavia nelle prossime settimane diversi smartphone godranno dell’update.

Novità positiva anche per Honor, in quanto molti prodotti attendono l’aggiornamento. Tuttavia non saranno tutti gli smartphone del colosso cinese a ricevere l’EMUI 10. Vediamo insieme quali riceveranno la release.

EMUI 10 su Huawei: scopriamo su quali device

L’elenco di dispositivi Huawei che riceverà l’update è veramente vasto. Si parte dalla famiglia dei P30, con tutta la gamma Mate 20 e Mate 10, versioni Porsche Design incluse. Ottime notizie anche per i possessori di P20 e P20 Pro, della serie P Smart e Nova. Anche i base gamme come Y6, Y7, Y9 riceveranno l’aggiornamento agognato. Menzione a parte per i MediaPad M6, i tablet del produttore.

Mentre i device Honor che riceveranno l’update sono leggermente inferiori in termini numerici. Dall’Honor 9X, al 9X Pro, alla gamma Honor 20, View 10 e 20, Play, 8X, 8C e 8A e Note 10.

Interessante notare come le due aziende sorelle cinesi abbiano deciso di fornire un elevato supporto (come sempre, del resto) ai clienti offrendo aggiornamenti precisi e che mirano a migliorare di molto l’esperienza utente offerta. Al di là delle patch di sicurezza e della privacy, si potrà godere anche di una nuova interfaccia grafica, realizzata con cura e seguendo quello che è lo stile del momento, pulito e minimal.