Gli smartphone più attesi del 2020 sono probabilmente i nuovi Samsung Galaxy S20 e l’Huawei P40, di cui vi abbiamo più volte parlato nel corso degli ultimi mesi. Ma cosa sappiamo esattamente di questi top di gamma?

Beh, partendo da S20 abbiamo capito che tale smartphone non si discosterà molto dal suo predecessore, ovvero il Galaxy Note 10, e lo si può vedere sul frontale che presenta ancora un foto centrato per la fotocamera. In aggiunta, e per la prima volta dopo lungo tempo, il blog XDA Developers ha confermato che i bordi del display saranno molto meno curvi di prima.

Detto che sappiamo dalla stessa Qualcomm che il nuovo S20 sarà motorizzato da uno Snapdragon 865 per il mercato USA e da un chipset Exynos 990 nel resto del mondo, ovviamente è confermato il supporto al 5G.

Ma la curiosità maggiore per questo device sarà catturata dalla parte posteriore, dove il comparto fotocamere incastonato in un frame rettangolare avrà una potenza mai vista. Il blocco contiene quattro fotocamere ultra potenti, un flash LED e un piccolo foro che ancora non si comprende cosa serva.

Insomma Samsung presente il solito mostro di potenza, supportato tra l’altro da un super batteria da 5.000 mAh. Ma come si comporterà al cospetto del prossimo Huawei P40? Vediamolo di seguito.

Galaxy S20 e Huawei P40: come sarà il nuovo device cinese

Dal canto suo Huawei P40 Pro dovrebbe optare per l’adozione di uno schermo con bordi curvi proprio in stile Samsung, mentre del suo comparto hardware si conosce più o meno tutto. A motorizzare il telefono ci sarà un processore Kirin 900 accompagnato da 6/8 GB di RAM, ma sembra ci sia in vista un modello Pro con 12 GB, e 128 GB di spazio di archiviazione interno.

Del comparto fotografico sappiamo che anche P40 dovrebbe includere una quadrupla fotocamera posteriore, ma sembra che il sensore principale non sarà da 108 MP come per S20 ma da 52 MP. Ci sarà poi un sensore ultrawide da 40 MP, un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3X ed un periscopio con zoom ottico 5X. Non si hanno ancora informazioni sulla selfie camera ma i rendering confermano sia doppia.

Per quanto riguarda la batteria sembra confermato una capacità di 4.500 mAh, con ricarica rapida a 50 W o a 55 W (leggermente più veloce di Samsung). Lo smartphone dovrebbe supportare anche la ricarica wireless a 27 W, quasi il doppio di quanto può S20. Infine sarà dotato di Android 10 con EMUI 10.