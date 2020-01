Nonostante si parla quotidianamente di controlli sui conti correnti, sembra che le novità non finiscano mai. Di fatto, molti hanno espresso interesse nel conoscere le ultime news riguardanti le verifiche che il Fisco opererà con il nuovo sistema, l’Evasometro.

Tale software realizzato per fornire all’Agenzia delle Entrate un’arma aggiuntiva per la lotta all’evasione fiscale, sostituisce in tutto e per tutto il “vecchio” Redditometro, ritenuto inadeguato all’uopo. I controlli canonici non sono mai cessati, tuttavia servono strumenti sempre più precisi per combattere la lotta al riciclaggio che avviene in molte aree italiane. La piaga dell’evasione infatti, costa allo Stato italiano un buco nel bilancio pari a quasi il 12% dell’interno PIL Nazionale.

Ricordiamo infatti che, i lavori in nero, gli scontrini non emessi, le fatture non dichiarate, non gravano solo alle casse Statali, ma alla qualità della vita del cittadino. Senza i soldi necessari, il Governo crea nuove tasse e rincari sulle accise preesistenti; a ciò si sommano anche però, i mancati servizi e strutture realizzate per una maggiore miglioria nella Società.