Questo perché la produzione, la creazione e l’assemblaggio del motore alimentato ad energia elettrica richiede più energie rispetto a quello per il gasolio. La quantità di Anidride Carbonica rilasciata è paragonabile a quella che rilascerebbe un’auto Diesel con 150.000 km al seguito.

Diesel vs Elettrico: gli italiani preferiscono ancora il vecchio combustibile

Dopo l’analisi condotta dall’istituto, è evidente che al momento l’acquisto di una vettura elettrica non sia la scelta più saggia. Di fatto, ci sono vari motivi per cui il Diesel è ancora il preferito dagli italiani. In primo luogo il costo per mantenere (e acquistare) un’auto elettrica è esorbitante. I costi di rifornimento del Diesel (sebbene possano diventare elevati per via dell’aumento delle accise) sono precisi e sono un riferimento. Quelli per la ricarica dell’energia elettrica variano sempre, così come a variare sono anche le postazioni, non molto presenti ancora sul suolo italiano.