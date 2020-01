Comet torna a far paura a Unieuro e MediaWorld con il lancio di un volantino speciale ricchissimo di offerte e di prezzi alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale, caratteristica principale è sopratutto il suo essere raggiungibile indistintamente dalla regione di appartenenza.

Alla base del volantino troviamo prima di tutto il più classico dei Tasso Zero, l’utente ha la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da poter ripagare il debito in comode rate fisse addebitate in automatico direttamente sul conto corrente (mi raccomando, ricordate che sarà necessario superare il test di affidabilità creditizia).

Scoprite le offerte ed i codici sconto Amazon disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: le offerte fanno sognare gli utenti

Il volantino Comet raccoglie al proprio interno tutto quello che molti di noi hanno sempre sognato di avere, a partire dalla aspirapolvere ciclonica Dyson V8 (non proprio l’ultimo modello, lo dobbiamo ammettere) oggi in vendita a soli 299 euro. Per quanto riguarda il mondo degli smartphone troviamo sicuramente ottime occasioni per risparmiare, a partire dai vari Honor 9X in vendita a 249 euro, passando per Oppo Reno 2 a 469 euro, oppure l’incredibile Huawei Nova 5T a 399 euro, per finire ovviamente con anche alcune occasioni dal basso profilo (con prezzi inferiori ai 200 euro).

Tutti gli acquisti potranno essere completati sul sito ufficiale, con spese di spedizione non incluse nel prezzo effettivamente mostrato a schermo, passando per i vari negozi in Italia. La campagna promozionale può essere sfogliata nel dettaglio qui sotto, inserita come galleria fotografica.