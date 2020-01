La piattaforma di contenuti in streaming Amazon Prime Video ha deciso di annullare lo sviluppo della serie TV La Torre Nera e di mettere in vendita le sceneggiature.

Per chi non la conoscesse, la saga della Torre Nera, è una delle opere letterarie più amate dello scrittore Stephen King. Quest’ultima è composta da otto romanzi la cui particolarità è quella di trattare differenti generi letterari. Scopriamo insieme i dettagli.

Amazon Prime Video annulla lo sviluppo della serie La Torre Nera

Come anticipato precedentemente, la serie in questione tratta diversi generi letterari, dal fantasy al thriller passando per horror e fantascienza. Da molto tempo si attende un buon andamento cinematografico o seriale e sembrava, fino a qualche giorno fa, che finalmente potesse esserci una luce di speranza accesa dalla piattaforma di Seattle.

Dopo il deludente film uscito nel 2017 dopo anni di ritardi causati da problemi nella produzioni, sembrava che Amazon Studios potesse realizzare una versione televisiva almeno degna dell’importanza della saga letteraria di King. Deadline invece ha confermato solamente qualche ora fa che lo studio di produzione ha abbandonato ufficialmente il progetto e che per questo motivo non verrà più realizzato.

Nonostante la dichiarazione di Deadline non possiamo lasciar cadere ogni speranza perché la piattaforma ha bloccato la produzione, ma ha anche messo in vendita le due sceneggiature originali, scritte per l’episodio pilota. Sempre secondo Deadline, la piattaforma avrebbe giudicato la puntata non all’altezza delle altre serie dello stesso genere. Non possiamo quindi escludere che in futuro le due sceneggiature vengano acquistate da un altra casa produttrice che abbia intenzione di lanciare la serie in questione. Per scoprirlo, dovremo ovviamente attendere ancora un po’ di tempo.