Secondo le ultime indiscrezioni, tra le prossime novità che presenterà la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp, ci sarà anche la tanto attesa Dark Mode.

Si tratta di una personalizzazione alla quale il team di sviluppo sta lavorando ormai da molto tempo, più precisamente per tutto l’anno appena concluso. Al momento non è ancora stata distribuita a livello pubblico, ma manca davvero poco. Ovviamente la Dark Mode è solamente una delle molte novità che la piattaforma ha intenzione di lanciare durante il 2020.

WhatsApp: sta arrivando la Dark Mode

La versione con Dark Mode non è stata distribuita nemmeno a coloro che hanno aderito al programma Beta. Di conseguenza rimane ancora piuttosto difficile capire perché l’azienda non abbia ancora distribuito il tema scuro, che la maggior parte degli utenti attendono con ansia. La personalizzazione sembrerebbe essere ormai pronta a livello grafico, però ancora non abbiamo notizie sulla sua data di lancio.

Come ben saprete, la modalità Dark Mode, in generale, se attivata sul proprio smartphone, permette di risparmiare moltissima batteria e di conseguenza aumentare l’autonomia della stessa. Possiamo però aggiungere che attraverso l’analisi dell’ultimo apk di WhatsApp Beta per il sistema operativo Android, WABetaInfo ha scovato un nuovo ed importante dettaglio di questo tema.

Si tratta dell’interfaccia relativa all’avviso sull’abilitazione della crittografia end-to-end in chat, la quale assume una tinta gialla quando il tema scuro è abilitato, invece che essere bianca come al solito. Come anticipato precedentemente, per il momento non è ancora stata fissata una data di lancio purtroppo, ma non appena sapremo qualche novità in più non esiteremo a comunicarvela.