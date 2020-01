Con il tasso zero del volantino MediaWorld non si scherza, gli utenti hanno tra le mani una grandissima possibilità, acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale e spendere veramente pochissimo, senza dover necessariamente rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale corrente, lo ricordiamo, risulta essere disponibile sia nei punti vendita, che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. Acquistando online sarete inoltre costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, considerata invece gratis se richiesta direttamente in negozio.

Alla base del volantino MediaWorld troviamo comunque il solito Tasso Zero, soluzione che permette di ricevere un prestito rateizzato senza interessi per ogni spesa superiore ai 199 euro. Ricordate che per richiederlo dovrete portare anche le buste paga dei mesi precedenti, in caso contrario potrebbe non essere approvato.

Volantino MediaWorld: con queste offerte il risparmio è al top

L’offerta centrale dell’intera campagna promozionale è sicuramente quella applicata sul Samsung Galaxy S10, in collaborazione appunto con il cashback della stessa Samsung. L’utente ha difatti la possibilità di acquistare il Galaxy S10 a 749 euro nella versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi; successivamente potrà registrarlo su Samsung Members entro il 14 febbraio, per ricevere un rimborso direttamente sul conto corrente del valore di 150 euro, andando in conclusione a pagare il tutto soli 599 euro.

Il volantino MediaWorld promuove anche altre offerte e categorie merceologiche, scopritele in particolar modo tra le pagine che potete trovare qui sotto nel dettaglio.