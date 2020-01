Vodafone: Happy Friday regala una grande occasione ai clienti

Vodafone ha intrapreso ormai già da diverso tempo una lotta con tutti gli altri gestori ma in particolare con un’azienda arrivata da poco più di un anno e mezzo. Stiamo parlando di Iliad, colosso che è riuscito a racimolare 5 milioni di utenti in pochissimo tempo.

Proprio per questo anche la soluzione Happy Friday sembra aver portato ogni venerdì regali sempre più incredibile, proprio per attirare di nuovo il pubblico. Proprio oggi gli utenti possono sfruttare il regalo della giornata, il quale consiste in un buono sconto da valore di 15 euro su una spesa minima di 60 euro. Il buono è valido per acquisti su tutti i prodotti della piattaforma Privalia..

Inoltre ora l’azienda anglosassone vuole riprendersi il suo pubblico, e vuole rifarlo con le sue offerte migliori che sembrano essere state ribassate nel prezzo. Ci sono infatti tre nuove promozioni che non potete lasciarmi scappare.

Vodafone lancia le sue migliori promozioni con tanti contenuti ma con prezzi estremamente bassi

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB