Le truffe oggi diffuse ai danni degli utenti con carta ricaricabile PostePay possono essere davvero molto pericolose, ed anche in grado di andare a svuotare letteralmente il conto corrente del malcapitato, che si ritroverà con pochissimo denaro senza nemmeno rendersene conto.

Il problema è molto più grande di quanto potremo mai effettivamente raccontarvi, l’attenzione deve essere sempre ai massimi livelli, onde evitare di ricadere in spiacevoli situazioni. Tutto ruota attorno al fenomeno globale chiamato phishing, il consumatore si ritrova a ricevere un messaggio di posta elettronico inviato da un malvivente, che si spaccia però per l’azienda di cui si è effettivamente clienti. Il corpo del testo è composto da una lunga serie di frasi e periodi molto preoccupanti, atti proprio ad invogliare il malcapitato a premere un link interno, con la promessa di collegarsi al sito ufficiale di Poste Italiane.

PostePay: attenzione alle email che ricevete

Seguendo alla lettera le istruzioni, tuttavia, ricadrete in un vero e proprio vortice da cui sarà difficile uscire; questo perché il portale sembrerà a tutti gli effetti l’originale/ufficiale dell’azienda, ma in realtà è memorizzato direttamente su un server di proprietà dei cybercriminali.

Andando ad inserire i dati personali, infatti, li consegnerete direttamente nelle loro mani, concedendogli libero accesso al conto corrente ed a tutto il denaro contenuto sullo stesso. Se vi trovaste in una situazione di questo tipo, ricordate di cancellare immediatamente il messaggio e non dargli seguito, ricordate Poste Italiane non invia assolutamente email di questo tipo, a meno che non ne abbiate fatto espressamente richiesta.