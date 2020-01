Sony ha confermato che PlayStation non parteciperà all’E3 2020. PlayStation parteciperà, invece, a diversi eventi durante l’anno. L’ESA ha trapelato le informazioni di molti giornalisti che hanno partecipato all’E3 2019.

Playstation non parteciperà all’E3 2020, c’è la conferma di Sony

Qualche giorno fa, Sony ha annunciato che PlayStation non parteciperà all’E3 2020. In una dichiarazione rilasciata a GamesIndustry.biz, la società ha confermato che, per il secondo anno consecutivo, non sarà presente alla vetrina annuale dei videogiochi. ‘Dopo un’attenta valutazione, SIE ha deciso di non partecipare all’E3 2020’, ha dichiarato un portavoce della Sony Interactive Entertainment.

‘Abbiamo un grande rispetto per l’ESA come organizzazione, ma non riteniamo che la visione dell’E3 2020 sia la sede giusta per ciò su cui ci siamo concentrati quest’anno. Il portavoce ha continuato a dichiarare che PlayStation sarà presente a ‘centinaia’ di diversi eventi per tutto il 2020. Inoltre, sembra che la società abbia una vasta gamma di giochi per PlayStation 4 in arrivo prima del lancio di PlayStation 5.

Nell’ultimo anno, Sony ha adottato un nuovo approccio per il rilascio di notizie della sua console di prossima generazione, con un paio di interviste a Wired mentre si sono verificati cambiamenti di leadership. Queste interviste ci hanno dato un’idea della tecnologia nella console, ma il design completo, il prezzo e le specifiche non sono ancora stati rilasciati. Sony ha confermato, tuttavia, che PlayStation 5 verrà lanciata durante le vacanze natalizie 2020.