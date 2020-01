La competizione nel mondo della telefonia è una vera e propria guerra al ribasso. Soprattutto in un paese come l’Italia, dove esistono sempre più compagnie telefoniche come ad esempio Tim, Vodafone, Wind, 3, Iliad, ma anche ho. e Kena Mobile. Queste aziende si adoperano ogni giorno per sottrarsi vicendevolmente clientela, quindi spesso vengono proposte offerte al ribasso attivabili unicamente cambiando operatore.

Quali sono le compagnie e quante sono le offerte disponibili

Questo metodo si chiama Operator Attack e già il nome lascia intendere le intenzioni competitive di queste promozioni. La lista è variabile e fa riferimento a offerte addebitabili su credito residuo.

Partendo da Vodafone abbiamo due offerte interessanti:

Vodafone Special Unlimited 7, per 7 euro al mese (contributo iniziale di 12)

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico dati

Attivabile dagli attuali clienti Iliad, Fastweb Mobile e Operatori virtuali

Costo nuova SIM: 10€ (con 5€ di credito incluso)

Vodafone Special Minuti 50 Giga per 9,90 euro al mese (contributo iniziale di 12,10 euro)

Minuti illimitati

50 GB di traffico dati

Attivabile da chi si trova in Kena Mobile, Lycamobile e BT Enia Mobile

Costo nuova SIM: 10€ (con 5€ di credito incluso).

Passiamo adesso a Wind:

Wind All Inclusive 50 Fire per 6,99 euro al mese (attivazione di 11,99)

Minuti illimitati

200 SMS

50 GB di traffico dati

Attivabile dagli attuali clienti Iliad, Fastweb Mobile e Operatori virtuali

Contributo di attivazione: 11,99€ (se la SIM rimanesse attiva per meno di

Costo nuova SIM: 10€

Wind All Inclusive 50 Flash+ per 6,99 euro al mese (attivazione di 11,99)

Minuti illimitati

100 SMS

50 GB di traffico dati

Attivabile soltanto online da Iliad e MVNO

Costo nuova SIM: 10€

Wind All Inclusive Special 50 per 9,90 euro al mese (attivazione di 11,99)

Minuti illimitati

200 SMS

50 GB di traffico dati

Attivabile dai clienti Lycamobile

Costo nuova SIM: 10€ .

3 Italia

3 Italia Play 50 Unlimited a 6,99 euro al mese

Minuti illimitati

50 GB di traffico dati

Attivabile dai clienti Iliad, Fastweb Mobile e MVNO

Costo nuova SIM: 10€

3 Italia Play Power Digital 60GB a 6,99 euro al mese

Minuti illimitati

200 SMS

60 GB di traffico dati

Attivabile solo online dai clienti Fastweb Mobile e MVNO (ad eccezione di Kena Mobile e ho. Mobile)

Costo nuova SIM: 20€, con 20€ di credito inclusi.

Tim prevede invece per tutte le offerte a seguire, un contributo di attivazione di circa 12 euro e un costo SIM pari a 10 euro.

TIM Mercury 50GB a 7 euro al mese

Minuti illimitati

50 GB di traffico dati

Attivabile dai clienti Iliad, Fastweb Mobile e Operatori Virtuali

TIM 7 Extra Go New a 7 euro al mese

Minuti illimitati

SMS illimitati

30 GB di traffico dati

Attivabile dai clienti Fastweb Mobile e MVNO

TIM Steel 50GB a 7,99€ al mese

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico dati

Attivabile dai clienti Iliad, Fastweb Mobile e MVNO

TIM Special xTe a 9,99€ al mese

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico dati attivabile dai clienti Iliad, Fastweb Mobile e MVNO.

Abbiamo anche Iliad, una delle più giovani con prezzi piuttosto competitivi sul mercato. Le offerte Iliad prevedono tutte un costo di 9,99 euro tra SIM e attivazione.

Iliad Voce a 4,99 euro al mese

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 MB di traffico dati (non GB)

Attivabile da tutti i nuovi clienti, anche per nuove numerazioni e anche online

Iliad Giga 40 a 6,99 euro al mese

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 GB di traffico dati

Attivabile da tutti i nuovi clienti, anche per nuove numerazioni e anche online

Iliad Giga 50 a 7,99 euro al mese

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico dati

Attivabile da tutti i nuovi clienti, anche per nuove numerazioni e anche online.

Infine abbiamo un’offerta di Kena Mobile, operatore virtuale di TIM che non prevede costi né di sim, né di attivazione:

Kena 5,99 Flash (5,99 euro mensili)

Minuti illimitati

SMS illimitati

70 GB di traffico dati fino a 30 Mb/s (sotto rete TIM)

Attivabile dagli attuali clienti Iliad, Fastweb e MVNO, anche online.

Alla fine della lista abbiamo ho.Mobile, operatore virtuale di Vodafone, il cui contributo di attivazione è pari a 0,99 euro, SIM inclusa.

ho. 5,99 (5,99 euro mensili)

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico dati fino a 30 Mb/s (sotto rete Vodafone)

Attivabile dagli attuali clienti Iliad, Fastweb e MVNO, anche online.

Ora che avete la lista aggiornata, tenete presente che le offerte sono costantemente soggette a variazioni. Sbizzarritevi!