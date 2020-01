Lo show ha rischiato la cancellazione nel Maggio del 2018 da parte di Fox. Se non fosse intervenuta Netflix, producendo la quarta (e ora anche la quinta) season, interessandosi alla rivolta popolare avvenuta su Twitter, adesso non saremmo qui a parlarne.

Con un gran tumulto legato all’hastag “#saveLucifer”, la serie TV è balzata all’occhio della nota piattaforma di streaming video. I prossimi episodi vedranno la luce nel prossimo mese di Maggio e da quello che è trapelato online, sembra che sarà una stagione interessantissima. Prima news fra tutte, riguarda la location entro la quale si collocheranno le vicende del Diavolo Lucifer Morningstar. Sembra che gli eventi infatti, si succederanno nel Regno dell’Inferi. A confermare ciò, anche il tweet di Ellis stesso con scritto “See you in Hell”.

Ci sarà un futuro di Lucifer nella CW dopo il cameo in Crisi su Terre Infinite?

Chi segue le serie TV sui supereroi americani lo sa bene. Durante il crossover annuale in cui le storie relative a diversi show si intrecciano l’una con l’altra, è apparso un cameo di Lucifer in una delle puntate. Di fatto, con la morte di Oliver Queen, la figlia proveniente dal futuro, Mia Smoak, John Diggle e il Mago dell’occulto John Constantine, si recano dal Diavolo per cercare di recuperare l’anima di Green Arrow per riportarlo sulla Terra. Che sia stato un piccolo segnale per una futura traslazione dello show nel palinsesto dei telefilm di casa CW?