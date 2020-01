Google semplifica l’iscrizione per proteggerti dagli hacker

Google: come è possibile attivare questa chiave di sicurezza avanzata

Come in precedenza, l’accesso richiede una connessione Bluetooth tra la ‘chiave’ e il dispositivo di accesso per contrastare i dirottamenti degli account remoti. È possibile registrare una chiave di backup come protezione in caso di smarrimento del telefono.

La protezione avanzata è stata progettata principalmente per personaggi politici , celebrità, giornalisti e altri che hanno maggiori probabilità di essere bersaglio di tentativi di pirateria informatica. Google lo sta implementando pensando a quegli utenti, in particolare con le elezioni presidenziali statunitensi del 2020 all’orizzonte. Tuttavia, la società chiarisce che questo è disponibile per chiunque. Se sei abbastanza preoccupato per il tuo account che l’autenticazione a due fattori ordinaria non è sufficiente, sei incoraggiato a registrarti.