Google News e Google Trends: perfetti per essere sempre aggiornati

GNews è disponibile sia come sito Desktop, sia come App per smartphone Android e iOS. Possiamo definirla come la più grande “edicola online”. Vengono mostrati gli articoli delle più importanti testate di giornali online. Vediamo infatti “Prima pagina, Sport, Esteri, Economia, Scienza e tecnologia, Salute, Fotografia” e molte altre sezioni.

Inoltre è prevista un’area dedicata ad hoc per l’utente. Grazie al semplice accesso Google, potranno essere salvate le ricerche predefinite, le notizie più in linea con le preferenze del singolo. Il portale analizza le attività di ogni utente per offrire un feed preciso e creato su misura. Finalmente è possibile seguire anche tutte le News di Tecnologia in modo gratuito consultando la nostra pagina ufficiale.

Mentre Trends analizza le parole chiave più famose presenti in tempo reale su Google. Tramite tali keywords si possono infatti scoprire tutte le novità e gli articoli d’interesse. Il meccanismo, se possiamo far un esempio calzante, è quello degli “hastag” su Instagram.