Le truffe avvengono ormai anche online con una frequenza non indifferente e minacciano la sicurezza di quanti più utenti sfruttando strategie varie ideate da cyber-criminali che mettono a rischio le potenziali vittime tramite email ed SMS; diffondendo annunci fittizi o contattandole attraverso chiamate vishing; proponendo acquisti inaffidabili e incuriosendo gli utenti con buoni sconto e offerte convincenti; oppure comunicando problemi riguardanti lo stato delle carte di credito e dei conti in banca. Ecco alcuni consigli utili ad evitare i tentativi di frode online.

Tentativi di frode online: ecco come evitare le truffe!

Evitare i tentativi di frode non richiede particolari conoscenze e tutti possono sfruttare alcuni semplici consigli che permettono di ostacolare i cyber-criminali. L’attenzione è fondamentale, qualunque sia il tipo di attacco da fronteggiare. In caso di email o SMS è opportuno verificare che quanto riportato provenga realmente dal mittente tramite cui si presenta il messaggio; in caso di chiamate vishing è bene prestare attenzione alla possibile richiesta di dati personali. Inoltre, nel caso in cui ci si ritrovi davanti ad annunci interessanti è necessario consultare le aziende e assicurarsi che l’iniziativa proposta sia ufficiale. E’ fondamentale, poi, procedere con molta cautela e non lasciarsi abbindolare dai messaggi che richiedono di inserire dati sensibili in apposite pagine, poiché tramite link e siti clone i cyber-criminali potrebbero ricevere le informazioni necessarie al fine di compiere la truffa.

L’eliminazione dei messaggi sospetti è sufficiente per ostacolare i malfattori, che senza l’inconsapevole autorizzazione delle vittime non hanno la possibilità di portare a termine i tentativi di frode.