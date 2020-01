L’eterno confrontarsi delle auto diesel con le elettriche non accenna a placarsi. Nel corso di questi ultimi mesi si è stati in balia di rumor, indiscrezioni, fake news, ricerche e sviluppo di soluzioni adeguata alla nascita del nuovo trend eco sostenibile dei trasporti.

Contro il parere di associazioni ambientaliste e governi si pongono i dati specifici delle auto a gasolio e delle vetture elettriche. Il mito delle batterie crolla di fronte al sistema di propulsione a combustibile che vince per 5 motivi che si devono considerare prima di un cambio auto.

Diesel: ci sono 5 motivi per non scegliere l’elettrico

Partiamo con ordine. Prima di tutto immaginiamo di trovarci in un concessionario e di stare a contatto con la nostra auto dei sogni. Tecnologica, esteticamente appagante, potente e comoda alla guida. Alziamo gli occhi sul cartellino del prezzo di listino. Ci accorgiamo subito che per confronto una vettura elettrica costa parecchi soldi in più rispetto ad una con motore diesel di eguali performance. La configurazione iniziale prevede costi maggiori.

Il secondo motivo nasce da una riflessione secondaria su quelli che potranno essere i costi di manutenzione. Nel caso di vetture a batteria i listini salgono vertiginosamente. A questo si aggiunge il terzo punto all’ordine del giorno: la ricarica elettrica che non gode di una persistenza omogenea della rete di distribuzione a livello nazionale.

Di per sé tutto ciò basterebbe a far desistere il consumatore all’acquisto. Ma abbiamo anche il costo del rifornimento che a parità di chilometri percorsi non è conveniente rispetto ad un diesel.

Per finire il motivo più in vista degli ultimi tempi, ossia il fattore inquinamento. Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, le auto elettriche non sono ad emissioni zero. Questo è il motivo principale per cui il diesel vince su tutto e perché le grandi multinazionali stanno puntando molto sul nuovo carburante misterioso che non è nemmeno l’idrogeno come inizialmente comunicato. Garantirà zero CO2 ed una autonomia record con un utilizzo minimo di combustibile green.