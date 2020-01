BNL, Intesa e UniCredit: truffa a banche e clienti in queste ore

Tantissime banche in Italia ogni giorno si ritrovano ad affrontare la solita piaga, ovvero le truffe che vanno a rifarsi proprio sulla clientela. Spesso e volentieri c’è da dire che i truffatori utilizzare il nome proprio degli istituti bancari per truffare il pubblico, il quale prova a difendersi. Attualmente le più prese di mira sembrerebbero essere le solite, ovvero UniCredit, BNL e Intesa Sanpaolo.

Molto spesso infatti queste realtà si trovano a fronteggiare problemi molto difficili. L’ultimo periodo è stato infatti deleterio, dato che sono girati i messaggi molto strani sia in chat che tramite mail. Non si tratta altro che di tentativi di phishing, i quali sono ritornati a dare uno strappo decisivo. Lo scopo è ovviamente quello di ingannare il pubblico, che però viene difeso a spada tratta dalle banche che in questo caso c’entrano poco quanto nulla.

UniCredit, BNL e Intesa Sanpaolo si difendono e difendono i loro utenti: ecco il punto della situazione

Le banche stanno attuando una politica di informazione verso i propri utenti. Infatti quasi tutti gli istituti bancari stanno informando la clientela di come sono strutturati i messaggi di avviso reali inviati dagli istituti bancari e come fare per riconoscere quelli truffaldini.

Paolo Frizzi, attuale CEO di Libraesva, sostiene che in questo momento tali attacchi vanno a violare la sicurezza di ogni data base che possa contenere dei dati sensibili. Ovviamente parliamo quindi di informazioni, nomi o anche e-mail e numeri di telefono. Proprio a tal proposito bisogna stare attenti al phishing, il quale può realmente rovinare una persona.