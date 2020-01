Apple ha appena acquistato una startup AI a basso consumo

Apple sta dando la sua risposta standard: “Apple acquista di volta in volta aziende tecnologiche più piccole e generalmente non discutiamo dei nostri scopi o piani“. Ma un’illustrazione di Xnor.ai, condivisa da GeekWire , mostra uno strumento di visione artificiale che identifica gli oggetti in una foto usando il software su un iPhone. Potrebbe essere il tipo di capacità che possiamo aspettarci.

Apple: quanto ha speso la società per l’acquisizione della startup novizia

Sono stati spesi nell’intervallo di 200 milioni di dollari in Xnor.ai . È nato dall’Allen Institute for Artificial Intelligence, o AI2 , creato dal co-fondatore di Microsoft Paul Allen . Ecco quanto Apple ha speso per Turi , un’altra startup di AI che l’azienda ha acquisito nel 2016. Negli ultimi due anni, Apple ha anche acquistato la startup autonoma Drive.ai , la società di AI incentrata sulla privacy Silk Labs e la tecnologia vocale avvio PullString .

Concorrenti come Google e Facebook utilizzano le acquisizioni per espandere il loro talento di intelligenza artificiale e le nuove tecnologie abbastanza spesso. Facebook ha recentemente speso da qualche parte tra $ 500 milioni e $ 1 miliardo nei laboratori CTRL per l’ avvio del monitoraggio neurale . E mentre Google potrebbe avere un ruolo guida quando si tratta di AI, questa acquisizione Xnor.ai potrebbe dare una spinta alla società, in particolare all’iPhone.